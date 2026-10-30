La situación se complica con la suspensión de vuelos de Aeroméxico y Volaris desde la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA), en un mercado que depende principalmente de los visitantes.

“Tulum está en su peor momento, pero ya está tocando fondo”, afirmó Juan Vega, CEO de Habitaria, quien atribuyó el deterioro a los sobreprecios, el exceso de construcción y la conectividad deficiente.

“Se desarrolló infraestructura, pero no se pensó en que fuera realmente eficiente para turistas y locales. El aeropuerto y el Tren Maya no tienen la conectividad ideal con el municipio, por lo que las personas deben gastar tiempo y dinero en los desplazamientos”, comentó en entrevista para Obras.

Se construyeron miles de viviendas, pero faltaron compradores

El crecimiento inmobiliario de Tulum estuvo impulsado por la expectativa de obtener rendimientos elevados mediante las rentas vacacionales, más que por una necesidad de vivienda permanente.

La popularidad del destino en redes sociales, la llegada de nómadas digitales durante la pandemia y las nuevas obras de infraestructura aceleraron la construcción.

De acuerdo con INFOHabitat, con datos de Softec, las unidades en proceso de construcción pasaron de 1,466 en 2017 a 13,266 en 2023, un incremento cercano a 805%.

Sin embargo, la demanda no mantuvo ese ritmo, ya que, según Habitaria, los desarrollos venden actualmente apenas dos unidades mensuales, “si bien les va”.