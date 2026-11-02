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Desarrollo Inmobiliario

Fibra Danhos lleva su apuesta comercial a Oaxaca y ya tiene 80% de los locales comprometidos

El desarrollo busca abrir mercado para los centros comerciales de gran formato en una ciudad donde la oferta de estos espacios es limitada.
lun 02 noviembre 2026 06:54 AM
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Render del centro comercial Parque Oaxaca
Con una inversión de más de 6,000 millones de pesos, Fibra Danhos apuesta por el mercado comercial de Oaxaca. (Imagen del Gobierno de Oaxaca mejorada con IA.)

El nuevo centro comercial Parque Oaxaca todavía está en construcción, pero gran parte de sus espacios comerciales ya tiene potenciales ocupantes. El proyecto, que abrirá sus puertas en 2027, cuenta con cartas de intención para aproximadamente 80% de su área rentable.

El desarrollo, impulsado por Fibra Danhos, contempla una inversión superior a 6,000 millones de pesos y busca convertirse en uno de los primeros centros comerciales de gran magnitud en la ciudad de Oaxaca, un mercado donde la oferta de inmuebles de estas características todavía es limitada.

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De acuerdo con el fideicomiso de inversión en bienes raíces ( Fibra ), la construcción comenzó durante el cuarto trimestre de 2025 y actualmente presenta avances importantes en obra.

“Parque Oaxaca reporta un importante avance en la obra civil mientras que la comercialización ha sido muy exitosa; tenemos acuerdos firmados con las principales anclas y subanclas del centro comercial, incluyendo una tienda departamental”, comentó Salvador Daniel Kabbaz Zaga, director general de Fibra Danhos.

La empresa considera que la escasez de espacios comerciales comparables y el interés de potenciales arrendatarios representan una oportunidad para ampliar su presencia en el mercado inmobiliario mexicano .

Así será el nuevo centro comercial Parque Oaxaca

El complejo se desarrollará sobre un terreno de aproximadamente 40,000 metros cuadrados, ubicado entre la Carretera Internacional, la Calzada Porfirio Díaz y las calles Nezahualcóyotl y Eucaliptos.

El proyecto contempla alrededor de 120 locales comerciales y parte de su súper estará destinada a establecimientos como Liverpool, salas de cine, restaurantes y un gimnasio, de acuerdo con información difundida anteriormente por las autoridades y la desarrolladora.

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Su diseño arquitectónico estará a cargo de Mauricio Rocha Iturbide, responsable de proyectos como el Centro Cultural San Pablo, la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y el Mercado de Comedores de la Central de Abasto.

Con este desarrollo, Fibra Danhos busca replicar en Oaxaca el modelo comercial que ha implementado en proyectos como Parque Delta, Parque Tezontle, Parque Las Antenas y Parque Tepeyac.

Oaxaca busca atraer más inversiones inmobiliarias

La llegada de Parque Oaxaca coincide con una etapa de desarrollo de infraestructura en el estado, impulsada por proyectos que buscan fortalecer la conectividad y la actividad económica regional.

La Sedeco ha destacado inversiones estratégicas como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) , la modernización de carreteras y puertos, así como la ampliación de los aeropuertos de Oaxaca y Puerto Escondido.

Para las autoridades, estas obras contribuyen a mejorar las condiciones para atraer capital privado, mientras que Fibra Danhos identifica una oportunidad de crecimiento en el segmento de centros comerciales.

Fibra Danhos apuesta por nuevos mercados

Parque Oaxaca forma parte de la estrategia de expansión de Fibra Danhos, que también ha fortalecido su presencia en el mercado inmobiliario industrial.

Al cierre de septiembre de 2026, su portafolio en operación y desarrollo alcanzó 1.5 millones de metros cuadrados de centros comerciales y naves industriales , una superficie 5.7 veces mayor a la registrada desde el origen del fideicomiso. La ocupación de sus inmuebles en operación se ubicó en 90.2%.

“Hemos desarrollado cerca de 600,000 metros cuadrados en los principales corredores logísticos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, de los cuales aproximadamente el 85% están rentados y el resto cuenta con cartas de intención”, comentó Kabbaz Zaga.

Durante el tercer trimestre de 2026, Fibra Danhos reportó ingresos totales por 2,063 millones de pesos, un incremento anual de 8.6%.

Por su parte, el ingreso neto operativo alcanzó 1,599 millones de pesos, equivalente a un crecimiento de 7.1% frente al mismo periodo de 2025.

Con Parque Oaxaca, la desarrolladora busca trasladar su experiencia en grandes complejos comerciales a un mercado donde la demanda anticipada de espacios comienza a respaldar su apuesta.

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