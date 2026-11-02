Su diseño arquitectónico estará a cargo de Mauricio Rocha Iturbide, responsable de proyectos como el Centro Cultural San Pablo, la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y el Mercado de Comedores de la Central de Abasto.

Con este desarrollo, Fibra Danhos busca replicar en Oaxaca el modelo comercial que ha implementado en proyectos como Parque Delta, Parque Tezontle, Parque Las Antenas y Parque Tepeyac.

Oaxaca busca atraer más inversiones inmobiliarias

La llegada de Parque Oaxaca coincide con una etapa de desarrollo de infraestructura en el estado, impulsada por proyectos que buscan fortalecer la conectividad y la actividad económica regional.

La Sedeco ha destacado inversiones estratégicas como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) , la modernización de carreteras y puertos, así como la ampliación de los aeropuertos de Oaxaca y Puerto Escondido.

Para las autoridades, estas obras contribuyen a mejorar las condiciones para atraer capital privado, mientras que Fibra Danhos identifica una oportunidad de crecimiento en el segmento de centros comerciales.

Fibra Danhos apuesta por nuevos mercados

Parque Oaxaca forma parte de la estrategia de expansión de Fibra Danhos, que también ha fortalecido su presencia en el mercado inmobiliario industrial.

Al cierre de septiembre de 2026, su portafolio en operación y desarrollo alcanzó 1.5 millones de metros cuadrados de centros comerciales y naves industriales , una superficie 5.7 veces mayor a la registrada desde el origen del fideicomiso. La ocupación de sus inmuebles en operación se ubicó en 90.2%.

“Hemos desarrollado cerca de 600,000 metros cuadrados en los principales corredores logísticos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, de los cuales aproximadamente el 85% están rentados y el resto cuenta con cartas de intención”, comentó Kabbaz Zaga.

Durante el tercer trimestre de 2026, Fibra Danhos reportó ingresos totales por 2,063 millones de pesos, un incremento anual de 8.6%.

Por su parte, el ingreso neto operativo alcanzó 1,599 millones de pesos, equivalente a un crecimiento de 7.1% frente al mismo periodo de 2025.

Con Parque Oaxaca, la desarrolladora busca trasladar su experiencia en grandes complejos comerciales a un mercado donde la demanda anticipada de espacios comienza a respaldar su apuesta.