Data centers buscan fuentes alternativas de energía

El desafío no termina con la construcción de las instalaciones, ya que los desarrolladores también deben coordinar la disponibilidad de electricidad con los calendarios de ejecución para evitar que los proyectos concluyan sin contar con los servicios necesarios para operar.

“Desde nuestra experiencia, el reto ya no es únicamente construir centros de datos, sino asegurar que toda la infraestructura necesaria esté disponible cuando el proyecto la requiera”, añadió Rizzo.

Ante las dificultades para acceder a las redes eléctricas, algunas empresas comienzan a explorar alternativas de suministro. El DCCI señala que 42% de los participantes ya utiliza o analiza fuentes alternativas de energía, frente al 14% registrado en la encuesta de 2025.

No obstante, la conexión tradicional a la red eléctrica, acompañada de sistemas de respaldo con diésel, continúa como el modelo predominante, utilizado por 76% de los encuestados.

México puede abastecer el boom tecnológico

La construcción de un data center representa entre 10% y 20% de su valor total, de acuerdo con datos de BBVA Research. El resto corresponde principalmente a equipos, dispositivos e instalaciones necesarios para mantenerlo en funcionamiento.

Entre los componentes que demandan estos inmuebles destacan servidores, racks, hardware, equipos de cómputo, transformadores, sistemas de distribución eléctrica, dispositivos de almacenamiento, sistemas de enfriamiento y componentes intensivos en cobre.

México cuenta con capacidad manufacturera en varios de estos segmentos, una ventaja que se refleja en el crecimiento de su producción y exportaciones.

Con base en datos del Inegi, el Banco de México y US Census, BBVA destacó que el Índice Volumen Físico de Producción Tech pasó de 97 puntos en 2018 a 199 en 2026, es decir que se duplicó durante ese periodo.

“La principal ventaja de México en los data centers en el país está en proveer el conjunto de todo lo que requieren para que se instalen, no solo el cemento y el terreno, sino también elementos como los sistemas de enfriamiento”, dijo Samuel Vázquez, economista principal de BBVA Research en México.

Brasil es el principal competidor de México

Para México, la capacidad de ampliar su infraestructura será determinante para sostener su competitividad frente a otros mercados latinoamericanos, particularmente Brasil.

“Brasil es actualmente el principal competidor de México, con mercados consolidados como Sao Paulo y Río de Janeiro y una demanda interna muy significativa. Nuestro DCCI muestra que los costos de construcción son comparables entre los principales hubs de ambos países, por lo que la competencia va mucho más allá del costo por watt”, añadió Rizzo.

En este sentido, la cercanía con Estados Unidos y el nearshoring representan ventajas para el país, pero la competencia exige mejorar la disponibilidad de infraestructura y agilizar procesos.

“La capacidad de coordinar estos elementos de manera anticipada será determinante para que México consolide su posición como uno de los mercados más atractivos de América Latina para la infraestructura digital”, remarcó el directivo.

Data centers, el siguiente paso de las constructoras

Según estimaciones de la consultora de bienes raíces JLL, entre 2026 y 2030 se desarrollarán 100 gigawatts (GW) adicionales de capacidad en centros de datos, una expansión que prácticamente duplicaría la infraestructura instalada a escala global, estimada en 115 GW hasta 2026.

Para BBVA Research, México podría captar una parte relevante de las inversiones asociadas a este crecimiento, tanto mediante nuevos desarrollos inmobiliarios como a través del suministro de equipos.

Sin embargo, la capacidad instalada del país todavía es reducida, con alrededor de 0.28 GW, según la Asociación Mexicana de Data Centers.

La experiencia de las constructoras mexicanas en parques industriales representa otra ventaja para desarrollar estos inmuebles, aunque existen limitaciones que podrían condicionar su expansión.

“Tenemos grandes empresas en el país especialistas en la construcción de parques industriales que podían hacer la edificación de los data centers. Sin embargo, hay que reconocer que tenemos dos grandes retos: la energía y el agua”, apuntó el experto de BBVA.