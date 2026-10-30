“Tenemos una industria de semiconductores que se está desarrollando en Arizona y que es una gran oportunidad para Baja California para atender toda esta capacidad de generación económica de la población”, explicó.

La estrategia contempla aprovechar la cercanía con Estados Unidos para atraer inversiones vinculadas con la manufactura, la logística y otras actividades industriales.

Las carreteras que conectarán Punta Colonet

La infraestructura terrestre será fundamental para integrar el puerto con los corredores comerciales de Baja California.

El plan considera la construcción de un acceso carretero de aproximadamente 11 kilómetros, además de nuevas vialidades, libramientos y trabajos de modernización en carreteras federales.

Entre las intervenciones previstas se encuentran:

Acceso al puerto: 11 kilómetros de carretera nueva.

San Jacinto-Lázaro Cárdenas: 65 kilómetros.

Libramiento de Ensenada: 24 kilómetros.

Segunda etapa del Libramiento de Ensenada: 31 kilómetros.

Carretera Federal 1: ampliación y modernización de 27 kilómetros.

Carretera Federal 3: ampliación y modernización de 210 kilómetros.

En conjunto, las intervenciones carreteras mencionadas comprenden alrededor de 360 kilómetros, entre nuevos tramos y obras de ampliación y modernización.

También se prevé ampliar cruces fronterizos existentes y desarrollar infraestructura especializada para el transporte de carga.

En materia energética, el proyecto prevé generación solar, líneas de transmisión y subestaciones para abastecer las futuras operaciones portuarias e industriales.

ICA plantea una ciudad alrededor del puerto

La transformación de Punta Colonet no terminará en sus terminales marítimas. ICA proyecta una ciudad portuaria, logística e industrial que concentre actividades manufactureras, mineras, energéticas y agroindustriales.

“Además del puerto, vamos a desarrollar una ciudad alrededor de él, que va a atender necesidades de logística, vivienda, salud, educación para la población que viva aquí”, adelantó Phillips Margain.

Punta Colonet contempla tres etapas de construcción, de las cuales la primera ya se encuentra en proceso. (Cortesía.)

El objetivo es acompañar el crecimiento económico con infraestructura urbana, servicios públicos, movilidad eficiente y oportunidades de empleo, bajo un modelo de desarrollo sostenible que también aproveche el potencial turístico de la costa bajacaliforniana.

De acuerdo con las estimaciones del gobierno estatal, el proyecto podría generar más de 10,500 empleos directos y 30,000 indirectos.

“Vivimos en un mundo de automatización y tecnología, queremos traer grandes industrias que se establezcan en esta zona y que inviertan”, expresó la directora de ICA.

El desarrollo está organizado en tres etapas, de las cuales la primera ya se encuentra en proceso.

“Es una zona que está hecha para esto, tiene la proyección como bahía para albergar un proyecto de esta naturaleza”, agregó Phillips.

Por su parte, la gobernadora de Baja California también reconoció la participación de las comunidades y los ejidatarios que se incorporaron al proyecto.

Punta Colonet avanza sin restricciones operativas: Semar

La colocación de la primera piedra marca una nueva etapa para el puerto de Punta Colonet, pero los antecedentes administrativos del puerto se remontan a 2006.

En agosto de ese año, Bahía Colonet fue habilitada como puerto para navegación de altura y cabotaje. Cuatro meses después, en diciembre, se publicó el acuerdo que delimitó un recinto portuario de 2,769 hectáreas de agua y tierra.

María Marisa Abarca Hernández, directora general de Puertos de la Secretaría de Marina, explicó que los cambios en el comercio marítimo y las políticas públicas retrasaron su materialización.

“Durante años este proyecto fue una promesa, tuvo que esperar casi dos décadas para avanzar. Fue en noviembre de 2025 que se publicó el título de concesión para la administración portuaria integral de Baja California”, expuso.

La funcionaria destacó que el proyecto cuenta con un Programa Maestro de Desarrollo Portuario autorizado, que permitirá estructurar el plan sin restricciones operativas y con posibilidades de expansión.