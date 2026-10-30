Después de casi dos décadas de permanecer en los planes de infraestructura de Baja California, el puerto de Punta Colonet comienza a tomar forma. Grupo ICA y el gobierno estatal colocaron la primera piedra del complejo, que contempla una inversión de 41,000 millones de pesos para desarrollar infraestructura portuaria, ferroviaria, carretera e industrial.
El proyecto busca transformar la conectividad comercial del noroeste de México con Estados Unidos mediante un corredor logístico que permitirá llegar a 15 estados del país vecino.
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Se prevé que las primeras etapas del puerto comiencen a operar en 2029 y la expectativa es que su operación contribuya a incrementar hasta 35% las exportaciones mexicanas a través del Pacífico, una vez terminado.
Sin embargo, la apuesta va más allá de construir un puerto, ya que ICA plantea desarrollar un nuevo polo económico con industrias, viviendas, escuelas, hospitales y servicios para atender a la población que llegará a la región.
Un puerto conectado con 15 mercados de Estados Unidos
Uno de los componentes estratégicos de Punta Colonet será la construcción de una conexión ferroviaria de 300 kilómetros hacia Mexicali, que permitirá enlazar el recinto portuario con las redes ferroviarias de México y Estados Unidos.
Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, explicó que el proyecto también se articulará con la nueva garita Otay II, para fortalecer el transporte transfronterizo de mercancías.
“La conexión intermodal abrirá acceso a 15 estados del sur y este de Estados Unidos. Punta Colonet puede cambiar la manera en que Baja California produce, transporta y se conecta con el mundo”.
Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California.
Para Guadalupe Phillips Margain, directora general de Grupo ICA, la ubicación del puerto representa una oportunidad geopolítica para conectar a Baja California con nuevas cadenas productivas, particularmente las que se desarrollan en Arizona, Texas y California.
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“Tenemos una industria de semiconductores que se está desarrollando en Arizona y que es una gran oportunidad para Baja California para atender toda esta capacidad de generación económica de la población”, explicó.
La estrategia contempla aprovechar la cercanía con Estados Unidos para atraer inversiones vinculadas con la manufactura, la logística y otras actividades industriales.
Las carreteras que conectarán Punta Colonet
La infraestructura terrestre será fundamental para integrar el puerto con los corredores comerciales de Baja California.
El plan considera la construcción de un acceso carretero de aproximadamente 11 kilómetros, además de nuevas vialidades, libramientos y trabajos de modernización en carreteras federales.
Entre las intervenciones previstas se encuentran:
Acceso al puerto: 11 kilómetros de carretera nueva.
San Jacinto-Lázaro Cárdenas: 65 kilómetros.
Libramiento de Ensenada: 24 kilómetros.
Segunda etapa del Libramiento de Ensenada: 31 kilómetros.
Carretera Federal 1: ampliación y modernización de 27 kilómetros.
Carretera Federal 3: ampliación y modernización de 210 kilómetros.
En conjunto, las intervenciones carreteras mencionadas comprenden alrededor de 360 kilómetros, entre nuevos tramos y obras de ampliación y modernización.
También se prevé ampliar cruces fronterizos existentes y desarrollar infraestructura especializada para el transporte de carga.
En materia energética, el proyecto prevé generación solar, líneas de transmisión y subestaciones para abastecer las futuras operaciones portuarias e industriales.
ICA plantea una ciudad alrededor del puerto
La transformación de Punta Colonet no terminará en sus terminales marítimas. ICA proyecta una ciudad portuaria, logística e industrial que concentre actividades manufactureras, mineras, energéticas y agroindustriales.
“Además del puerto, vamos a desarrollar una ciudad alrededor de él, que va a atender necesidades de logística, vivienda, salud, educación para la población que viva aquí”, adelantó Phillips Margain.
El objetivo es acompañar el crecimiento económico con infraestructura urbana, servicios públicos, movilidad eficiente y oportunidades de empleo, bajo un modelo de desarrollo sostenible que también aproveche el potencial turístico de la costa bajacaliforniana.
De acuerdo con las estimaciones del gobierno estatal, el proyecto podría generar más de 10,500 empleos directos y 30,000 indirectos.
“Vivimos en un mundo de automatización y tecnología, queremos traer grandes industrias que se establezcan en esta zona y que inviertan”, expresó la directora de ICA.
El desarrollo está organizado en tres etapas, de las cuales la primera ya se encuentra en proceso.
“Es una zona que está hecha para esto, tiene la proyección como bahía para albergar un proyecto de esta naturaleza”, agregó Phillips.
Por su parte, la gobernadora de Baja California también reconoció la participación de las comunidades y los ejidatarios que se incorporaron al proyecto.
Punta Colonet avanza sin restricciones operativas: Semar
La colocación de la primera piedra marca una nueva etapa para el puerto de Punta Colonet, pero los antecedentes administrativos del puerto se remontan a 2006.
En agosto de ese año, Bahía Colonet fue habilitada como puerto para navegación de altura y cabotaje. Cuatro meses después, en diciembre, se publicó el acuerdo que delimitó un recinto portuario de 2,769 hectáreas de agua y tierra.
María Marisa Abarca Hernández, directora general de Puertos de la Secretaría de Marina, explicó que los cambios en el comercio marítimo y las políticas públicas retrasaron su materialización.
“Durante años este proyecto fue una promesa, tuvo que esperar casi dos décadas para avanzar. Fue en noviembre de 2025 que se publicó el título de concesión para la administración portuaria integral de Baja California”, expuso.
La funcionaria destacó que el proyecto cuenta con un Programa Maestro de Desarrollo Portuario autorizado, que permitirá estructurar el plan sin restricciones operativas y con posibilidades de expansión.
Con el inicio de las obras, Punta Colonet busca dejar atrás su prolongada etapa de planeación para convertirse en un nuevo punto de conexión comercial e industrial entre México, Estados Unidos y los mercados del Pacífico.