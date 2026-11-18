Llegar antes del encarecimiento dejó ganancias de hasta 50%

Quienes invirtieron en vivienda en Madrid en 2020 han acumulado plusvalías de entre 25% y 50%, de acuerdo con Pierre de Saint Vincent. El rango muestra el aumento de valor que han registrado algunas propiedades adquiridas en ese periodo.

“El rendimiento de las inversiones en bienes raíces se está estabilizando. Madrid, durante los últimos 10 años, ha tenido un crecimiento muy muy alto, similar a lo que vimos hace muchos años en otras grandes ciudades en Europa como Londres y París”, dijo.

Sin embargo, destacó que el mercado comienza a entrar en una fase de estabilización. Si los precios continúan al alza, avanzan a un ritmo menor, aunque Madrid se mantiene como una ciudad con alto valor para la inversión inmobiliaria.

La ciudad más costosa para comprar vivienda en España

La Estadística Registral Inmobiliaria correspondiente al tercer trimestre de 2026 reportó un precio promedio de 2,512 euros por metro cuadrado en España, con un incremento anual de 9.3%.

En Madrid, el promedio fue de 5,597 euros por metro cuadrado, equivalente a unos 113,313 pesos mexicanos.

La diferencia entre ambos promedios demuestra la presión de precios en Madrid frente al conjunto del país. Esta dinámica ha levantado movilizaciones sociales desde septiembre del 2026, las cuales se detonaron con el desahucio de María del Carmen Abascal, una mujer de 87 años en Madrid, tras vivir 70 años en su hogar.

Para ofrecer una referencia local, en Polanco y Chapultepec, dos zonas de lujo de Ciudad de México , la vivienda cuesta entre 101,000 y 106,000 pesos por metro cuadrado, según el Indicador Banorte de Precios de Vivienda.

Mercado Inmobiliario Mexicanos se vuelven protagonistas en el mercado inmobiliario de lujo de Madrid Presencia de Compradores 22.3% de los compradores extranjeros en el barrio de Recoletos provienen de México. Rendimiento de Inversión +25% a 50% de plusvalía acumulada registrada desde el año 2020. Ticket Promedio 1.5 M€ aprox. $30 MDP (MXN) por transacción en propiedades de lujo. Comparativa de Precio por m² Valores medios en zonas prime de Madrid vs. Ciudad de México: Madrid (Salamanca / Recoletos) 5,597 €/m² (~113,313 MXN) CDMX (Polanco / Chapultepec) $101,000 – $106,000 MXN/m²

Un como refugio europeo para invertir

Barnes considera que los compradores mexicanos han ganado protagonismo en el segmento de lujo de Madrid , en un contexto de crecimiento de las personas con patrimonio elevado en México.

Un reporte de UBS Global registró 8,724 nuevos millonarios en el país durante 2025, un aumento de 2.7% frente al año anterior.

México es el segundo país de América Latina con más millonarios, después de Brasil. Además, la deuda de estas familias equivale a 5.2% de su patrimonio bruto, una proporción que, de acuerdo con Barnes, vuelve atractivo este mercado para la firma.

“Madrid es lo que llamamos un refugio para invertir en departamentos en grandes ciudades de Europa, donde es bastante seguro invertir su dinero en la ciudad”, añadió Pierre de Saint Vincent.