No obstante, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Corte validó la constitucionalidad de la mayoría de esos impuestos verdes y reconoció la competencia de Zacatecas para cobrar por la contaminación.

“Pueden acabar con la industria a punta de impuestos, no sería el primer caso”, afirmó Barroso. Como ejemplo, mencionó a Chile y sostuvo que los impuestos verdes aplicados hace aproximadamente una década en aquél país provocaron desindustrialización y una mayor dependencia de importaciones.

La huella económica y ambiental del cemento

En México, la industria está representada por la Canacem que agrupa a Cementos Moctezuma, Fortaleza, Cemex México , Cemento Cruz Azul, Grupo Cementos de Chihuahua y Holcim México.

En conjunto, sus 37 plantas en operación emplean directamente a más de 19,700 personas y producen cerca de 47 millones de toneladas de cemento.

Según la Federación Interamericana del Cemento (FICEM), México concentró en 2024 aproximadamente 25% del volumen consumido en América Latina y el Caribe y fue el segundo productor de la región, después de Brasil.

Esa escala económica convive con un impacto ambiental significativo, ya que un estudio de 2018 del centro británico Chatham House reveló que la industria cementera genera alrededor de 8% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2).

Se estima que, durante las próximas décadas, el mundo construirá cada mes el equivalente a una ciudad del tamaño de Nueva York, por lo que reducir las emisiones por tonelada será crucial.

