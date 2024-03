Miami, NY y Houston, ¿por qué son las ciudades favoritas para comprar inmuebles?

En 2020, el valor del sector residencial era de 65.28 billones de dólares. Para 2023 la cifra incrementó a 88.91 billones y para 2028 se prevé que crezca a 114.7 billones de dólares, cifras con las que se posiciona como el segundo mercado de vivienda más valioso en el mundo, por detrás de China, de acuerdo a Statista.

Su crecimiento ha sido sostenido en la última década, incluso durante la pandemia, ya que aunque el monto de las transacciones bajó, el volumen continuó en ascenso. En 2020 se realizaron 146.9 millones de transacciones, en 2021 fueron 148.8 y, en 2022, de 149.6 millones. La clave fueron las hipotecas.

La Reserva Federal dijo en 2020 que mantendría la tasa de interés en 0.25% para que las operaciones no se detuvieran durante el confinamiento. El esfuerzo en la adquisición de viviendas sirvió, sobre todo para las personas que querían comprar su nueva casa o migraron a otros estados con precios más económicos para aprovechar el teletrabajo.

Pero en 2023 los compradores se toparon con un fenómeno totalmente opuesto, un incremento histórico en el mismo indicador con 5.25%, cifra no vista desde 2006. No obstante, esto no desincentivó las transacciones, sólo cambió quién las realizaba. El momento de los compradores directos acabó y los inversionistas ocuparon su lugar.

“Es una buena oportunidad para compradores que pueden ir all cash, es decir, que no necesitan financiamiento o donde están encontrando una oportunidad de precio que ya refleja estas tasas más altas y una oportunidad de precios más bajos”, dice Matías Recchia, fundador de la plataforma Keyaway, especializada en inversiones en Estados Unidos.

Las estrategias a seguir son tres: comprar para estancias cortas, como sucede en el resto del mundo, hacerlo con visión a largo plazo y dejar que la plusvalía de los inmuebles aumente o aprovechar que, ante las dificultades para comprar, las personas prefieran el alquiler y poner las propiedades en renta.

El interés de México

La inversión en bienes raíces es una de las preferidas por la seguridad que brinda. Una encuesta realizada en 2022 por HelloSafe, start-up especializada en herramientas crediticias y financieras, señala que poner el dinero en ladrillos es la opción favorita de los mexicanos, ya que cuatro de cada 10 lo prefieren, por encima de la compra de acciones.

Las intenciones no se limitan con las fronteras del país. De acuerdo con la Asociación Nacional de Corredores de Finca Raíz, 8% de todas las transacciones inmobiliarias de Estados Unidos provienen de mexicanos, lo que coloca al país como el segundo con mayor interés en el sector, sólo por detrás de Colombia.

Los estados en donde más buscan propiedades, principalmente por la cercanía con México, son Florida, en especial Miami, y Texas, con un repunte en Houston. Nueva York también ha escalado posiciones en la tabla de preferencia de los mexicanos, tanto que en 2022 fueron los segundos mayores compradores de viviendas, de acuerdo con la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés).